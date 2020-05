Conte: debito italiano sostenibile, prova da successo BTP Italia. Nessuna patrimoniale in arrivo'

Laura Naka Antonelli 21 maggio 2020 - 07:33

MILANO (Finanza.com)

"Il debito italiano è sostenibile: lo ha riconosciuto la Commissione europea e ne abbiamo avuto un esempio anche in questi giorni in cui il Btp Italia ha avuto un grande successo, con sottoscrizioni per oltre 12 miliardi di euro". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in un'intervista rilasciata al Foglio."Non c'è nessuna patrimoniale in arrivo - ha rassicurato Conte, dopo che una frase proferita qualche giorno fa aveva alimentato le paure degli italiani sull'incubo patrimoniale - prelievo forzo - e c'è anzi l'intenzione, da parte del governo, di continuare ad alleggerire la pressione fiscale, rimodulandola con puntuali interventi, per rilanciare la crescita. Dovremo fare un uso attento delle risorse europee che arriveranno con il Recovery fund, allo scopo di finanziare un nuovo programma di rinascita produttiva. E` soltanto così che potremo ridurre gradualmente tanto il debito quanto la pressione fiscale".A scatenare il terrore patrimoniale sono state le parole proferite da Conte, in occasione della conferenza stampa indetta sabato scorso, 16 maggio, sulle riaperture delle attività in Italia a seguito del lockdown per coronavirus. E' in quell'occasione che il presidente del Consiglio ha detto:"Siamo tutti consapevoli che in Italia c'è tanto risparmio privato, è uno dei punti di forza" del paese. Il problema è che Conte ha poi risposto "A tempo debito vedremo", a chi gli ha chiesto se in futuro potrebbe rendersi necessario, in Italia, il lancio di una patrimoniale. Tra l'altro prima ancora, agli inizi di aprile, una proposta sull'imposta, battezzata Covid tax, era stata praticamente presentata da Graziano Delrio e Fabio Melilli, capigruppo del Pd rispettivamente alla Camera e in commissione Bilancio.I due avevano proposto, per la precisione, un contributo di solidarietà da parte degli italiani con più risorse a favore dei meno fortunati.