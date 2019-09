Conte da New York: 'Italia vuole leadership nel mondo su Green New Deal'

Laura Naka Antonelli 23 settembre 2019 - 08:26

MILANO (Finanza.com)

"L'Italia vuole la leadership nel mondo e il primato sul Green New Deal". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a New York, dove parteciperà all'Assemblea generale dell'Onu.In linea con tale obiettivo, il percorso da intraprendere sarà quello di "creare incentivi per riorientare tutto il sistema in quella direzione e non tassare il sistema produttivo".Conte ha ribadito anche quanto detto sabato scorso, riguardo alla proposta del ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti, di tassare le merendine e i biglietti aerei per finanziare la scuola, invitando tuttavia alla cautela."Questa manovra la dobbiamo ancora scrivere, è prematuro parlarne. Tra le ipotesi c'è anche questa possibilità. La valuteremo insieme, anche per un nuovo approccio di cultura alimentare a tutela dei nostri figli". Anche perché, ha detto Conte stando a quanto riporta l'agenzia Askanews, "meglio pane e salame".Intervenuto ad Atreju, nella manifestazione organizzata a Roma da Fratelli d'Italia lo scorso sabato 21 settembre, Conte aveva detto come l'idea di Fioramonti fosse praticabile.