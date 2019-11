Conte, crisi occupazione è emergenza nazionale

Titta Ferraro 4 novembre 2019 - 11:42

MILANO (Finanza.com)

"Lacrisi dell'occupazione nell'ultimo decennio ha preso le sembianze di un'autentica emergenza nazionale". Così il premier Giuseppe Conte, nel suo intervento alla presentazione del Rapporto Svimez 2019. "Gli sforzi compiuti per arrestare la progressiva contrazione della domanda di lavoro non offrono le prospettive per rimediare a questa emergenza", ha aggiunto il presidente del consiglio.