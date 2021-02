Conte: con Draghi colloquio lungo e aperto. Auspico un governo politico

Valeria Panigada 4 febbraio 2021 - 14:12

MILANO (Finanza.com)

"Ieri ho incontrato il premier incaricato Mario Draghi ed è stato un colloquio lungo, molto aperto, al termine del quale gli ho fatto gli auguri di buon lavoro". Così l'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella sue dichiarazioni alla stampa da Palazzo Chigi. L'ex premier ha voluto chiarire che continuerà a lavorare per il bene del paese, augurandosi la formazione di un nuovo governo per risolvere le urgenze sanitarie, economiche e sociali dell'Italia e respingendo le voci che lo descrivevano come possibile sabotatore. Conte ha poi aggiunto: "Auspico un governo politico che sia solido e che abbia quella sufficiente coesione per poter operare scelte politiche, perchè le urgenze del paese richiedono scelte politiche. Non possono essere affidate a squadre di tecnici".