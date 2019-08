Conte bis, Zingaretti: "Nostra priorità è il taglio delle tasse sui salari medio bassi"

Alessandra Caparello 30 agosto 2019 - 16:23

MILANO (Finanza.com)

Priorità al taglio delle tasse e alla revisione del dl Sicurezza sono i due punti che il segretario del Pd Nicola Zingaretti ha indicato al premier incaricato Giuseppe Conte durante le consultazioni per la formazione del programma di governo."Abbiamo indicato al presidente incaricato quelli che devono essere i principali elementi di novità per un governo di svolta per questo nostro Paese", ha dichiarato il segretario dem dopo il colloquio. "Innanzitutto - ha aggiunto Zingaretti - il taglio delle tasse sui salari medio bassi come elemento di giustizia" e per il rilancio dei consumi". Poi "il tema del lavoro con un vero e proprio piano con investimenti pubblici e incentivi per investimenti privati, le infrastrutture green e per industria 4.0".