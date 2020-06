Conte: 'risorse Ue non tesoretto governo, condivisione di tutti. Paese torni a credere in se stesso'

Laura Naka Antonelli 17 giugno 2020 - 09:22

MILANO (Finanza.com)

"Le risorse che verranno messe a disposizione dall'Europa (con il Recovery Fund) non potranno essere gestite dal governo in carica come un proprio tesoretto, occorre la collaborazione e la condivisione di tutti". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel corso dell'informativa urgente alla Camera in vista del prossimo Consiglio europeo informale."Il nostro obiettivo è che il paese torni a credere in se stesso e questo obiettivo va al di là delle divisioni politiche", ha aggiunto Conte.Affinchè il Consiglio europeo "possa pronunciarsi col voto manca la proposta formale di un nuovo quadro pluriennale da parte del presidente Michel. L'incontro avrà pertanto natura solo consultiva, servirà a far emergere convergenze al fine di preparare un successivo, confidiamo risolutivo, Consiglio europeo. Prima tornerò in Parlamento per chiedere il vostro voto su una risoluzione che rispecchi la posizione italiana".La data per il Consiglio europeo informale - che si svolgerà in videoconferenza - è stata fissata per la giornata di dopodomani, venerdì 19 giugno."Servono decisioni all'altezza della sfida: stiamo lavorando in queste ore affinché l'Europa non disperda quel patrimonio di credibilità che ha acquistato in questi mesi anche grazie al contributo dell'Italia".Alla fine di maggio, la Commissione europea guidata da Ursula von der Leyen ha presentato la propria proposta sul Recovery Fund, fondo concepito per aiutare i paesi Ue a fronteggiare la crisi peggiore del Dopoguerra: quella innescata dalla pandemia del coronavirus e dalla malattia COVID-19.Nel presentare il pacchetto al Parlamento europeo, von der Leyen ha detto, con tono quasi trionfante, che “è arrivata l’ora dell’Europa”.