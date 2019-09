Conte: 'inserire in Costituzione tutela ambiente, notizia Monte Bianco deve scuoterci'

Laura Naka Antonelli 25 settembre 2019 - 07:25

MILANO (Finanza.com)

"Inserire nella nostra Costituzione la tutela dell'ambiente, della biodiversità, dello sviluppo sostenibile è un obiettivo da raggiungere, in questa legislatura. Siamo al lavoro per un vero cambiamento culturale". Così scrive in un post su Twitter il premier Giuseppe Conte, a New York in occasione dei lavori dell'Assemblea generale dell'Onu.Nel discorso con cui è intervenuto all'assemblea dell'Onu, Conte ha insistito sull'importanza da dare alla questione climatica, facendo notare che "è di queste ore la notizia, riportata dalla stampa, di un ghiacciaio sul versante italiano del Monte Bianco, la vetta più alta e maestosa dell'arco alpino, che rischia di crollare"."È un allarme - ha continuato - che non può lasciarci indifferenti, nell'illusione che non ci riguardi o che sia qualcosa di lontano nel tempo o nello spazio. Piuttosto deve scuoterci e mobilitarci".