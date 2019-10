Conte: "Tasse non aumentano perché abbiamo evitato l'aumento Iva"

Alessandra Caparello 17 ottobre 2019 - 17:06

MILANO (Finanza.com)

Le 'tasse non aumentano è la rassicurazione che arriva direttamente dal premier Giuseppe Conte che a margine del Consiglio Europeo, ha tenuto a precisare ''che è stato evitato l'aumento dell'Iva per 23 miliardi di euro''.Dire che ci sono nuove tasse e che aumentano le tasse assolutamente non è corretto: dovete considerare che, se non fossimo intervenuti, avremmo avuto una pressione all'incirca del 42,7%, invece adesso rimane al 42%, se non meno