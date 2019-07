Conte: "Nei prossimi giorni incontro con parti sociali per varare in anticipo la manovra"

Alessandra Caparello 24 luglio 2019 - 16:25

MILANO (Finanza.com)

"Nei prossimi giorni incontreremo le parti sociali alla presenza di tutti i ministri per varare in anticipo la manovra economica".Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso del premier question time alla Camera annuncia la possibilità di varare in anticipo la legge di bilancio.