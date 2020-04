Conte: Fase-2 al via il 4 maggio, riapertura sarà differenziata per Regioni

Titta Ferraro 21 aprile 2020 - 10:35

MILANO (Finanza.com)

Riapertura il 4 maggio. Il premier Giuseppe Conte lo fa capire nel post pubblicato questa mattina su Facebook in cui dettaglia la possibile road-map delle prossime settimane. Il primo ministro, che ipotizza l'annuncio del piano dettagliato per la Fase 2 entro la fine di questa settimana, rimarca che è ragionevole ipotizzare che sarà applicato a partire dal 4 maggio. "Questo programma deve avere un’impronta nazionale, perché deve offrire una riorganizzazione delle modalità di espletamento delle prestazioni lavorative, un ripensamento delle modalità di trasporto, nuove regole per le attività commerciali - scrive Conte su Fb - . Dobbiamo agire sulla base di un programma nazionale, che tenga però conto delle peculiarità territoriali. Perché le caratteristiche e le modalità del trasporto in Basilicata non solo le stesse che in Lombardia. Come pure la recettività delle strutture ospedaliere cambia da Regione a Regione e deve essere costantemente commisurata al numero dei contagiati e dei pazienti di Covid-19".