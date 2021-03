Consumi retail: crollo del 35,8% a febbraio 2021 rispetto a un anno prima

Titta Ferraro 15 marzo 2021 - 13:43

MILANO (Finanza.com)

Dall'Osservatorio Confimprese-EY che analizzano l’andamento dei consumi di mercato di febbraio emerge un calo a doppia cifra dei consumi nei settori abbigliamento e accessori, food&beverage (ristorazione servita, quick service e bar) e non food (retail cosmetica, arredamento, servizi, cultura).Rispetto a febbraio 2020, ultimo mese prima del lockdown, il calo è del 35,8%. Il crollo più importante arriva dalla ristorazione -50,3%, l’abbigliamento chiude a -36,5%, il non food riduce le perdite col -6,2%. I centri commerciali mostrano un calo pari a -43,2%. Il travel segna un pesante -59,9%.Nei trend per regioni dall'Osservatorio Confimprese-EY emerge che la peggiore è l’Umbria -74,3%, seguita da Trentino-Alto Adige -56,4%, mentre la Lombardia è terzultima e scende per la prima volta dall’inizio della pandemia a -29,7%. Nell’analisi per città la peggiore è Genova -53,8%, la migliore Torino -31,3%. Tra le due estremità della classifica troviamo Firenze -51,3%, Bologna -44,6%, Napoli -39,7% Roma -39,1%, Milano -37,8%, Venezia -37,4% e Palermo -36%.