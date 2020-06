Consumi: la spesa delle famiglie apre il 2020 in forte calo, -12% quella non alimentare

Valeria Panigada 9 giugno 2020 - 10:25

MILANO (Finanza.com)

La spesa per consumi delle famiglie italiane ha aperto il 2020 in forte calo a causa delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19. Secondo le prime stime provvisorie dell'Istat, nel primo trimestre si è registrato un calo di circa il 4% della spesa media mensile rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In particolare, escludendo le spese alimentari e per l’abitazione, nei primi tre mesi del 2020 la spesa media mensile è diminuita di oltre il 12%.Nel 2019, la stima della spesa media mensile delle famiglie è di 2.560 euro mensili in valori correnti, sostanzialmente invariata rispetto al 2018 (-0,4%) e sempre lontana dai livelli del 2011 (2.640 euro mensili), cui avevano fatto seguito due anni di forte contrazione non recuperata negli anni successivi.