Consumi: +90% la spesa a domicilio nell'ultimo mese

1 aprile 2020

MILANO (Finanza.com)

Nell’ultimo mese è praticamente raddoppiata la spesa a domicilio con un aumento record del 90% delle consegne nelle case soprattutto di chi come gli anziani ha maggiore difficoltà ad affrontare le lunghe file dei supermercati. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti relativa alle ultime cinque settimane di grande emergenza coronavirus sulla base dei dati Iri. L’aumento esponenziale della domanda ha mandato in tilt il sistema di consegne della grande distribuzione con un allungamento dei tempi e difficoltà per i cittadini con maggiori problemi ad uscire da casa. Una esigenza che è stata colta dalle aziende agricole che hanno avviato la fornitura dei prodotti agricoli direttamente alle famiglie, senza intermediazioni. Molte delle iniziative messe in campo in questo periodo nelle diverse regioni d’Italia sono visibili sul sito www.campagnamica.it e vedono coinvolte circa 4mila aziende agricole che nell’ultima settimana hanno effettuato 700mila consegne della spesa contadina.