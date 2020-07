Consultinvest compra maggioranza di Multilife

Daniela La Cava 1 luglio 2020 - 14:36

MILANO (Finanza.com)

Consultinvest, gruppo finanziario guidato da Maurizio Vitolo, ha annunciato di avere acquisito la maggioranza dell’intermediario assicurativo Multilife, raggiungendo il 51% sul totale delle quote detenute. Il rimanente 49% resterà in mano a azionisti privati, in prevalenza consulenti della stessa Multilife. Quest'ultima ha al momento 120 consulenti attivi in tutta Italia e gestisce premi vita per oltre 400 milioni di euro di primarie compagnie italiane ed estere.Sono stati confermati i vertici di Multilife con l’a.d. Roberto Zanin, e i direttori Rudy Pedron e Edoardo Giuliani (soci Fondatori della società nel 2002) e tutti i collaboratori. Il nuovo assetto societario, si legge nel comunicato, consentirà a Multilife di consolidarsi ulteriormente nel suo segmento di riferimento, mettendo così a servizio del Gruppo Consultinvest l’importante know how maturato nei suoi 18 anni di vita nel settore assicurativo e finanziario.