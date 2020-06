Consulenza finanziaria: la raccolta delle reti aumenta e raggiunge i 4 mld a maggio (Assoreti)

Valeria Panigada 30 giugno 2020 - 12:58

MILANO (Finanza.com)

Le reti di consulenti finanziari registrano a maggio una raccolta netta positiva di circa 4 miliardi di euro, in accelerazione rispetto ai 3,1 miliardi di aprile. Secondo i dati rilevati da Assoreti, i volumi di raccolta realizzati nel mese aumentano del 28% in termini congiunturali e del 47,6% in termini tendenziali. Si consolida il processo di investimento sui prodotti del risparmio gestito, sui quali confluiscono risorse nette pari a 2,8 miliardi di euro (-4% su aprile ma +612% su maggio 2019).Nell’ambito del risparmio gestito, i volumi netti di raccolta si concentrano sui fondi comuni di investimento, rappresentando più della metà delle risorse nette destinate al comparto. Le scelte di investimento privilegiano le gestioni collettive aperte di diritto estero (1,4 miliardi dieuro), e più in particolare i fondi azionari (1,2 miliardi).I premi netti versati sui prodotti assicurativi ammontano a 818 milioni di euro (+32,5%); il 69,5% delle risorse nette è investito nelle polizze a maggiore contenuto finanziario, con una più decisa preferenza nei confronti delle unit linked (415 milioni) rispetto ai prodotti multiramo (154 milioni), mentre la raccolta netta sulle polizze vita tradizionali raggiunge i 249 milioni.