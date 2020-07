Consob: pubblicato richiamo di attenzione sull’informativa finanziaria nelle semestrali

Alessandra Caparello 17 luglio 2020 - 11:40

MILANO (Finanza.com)

Richiamo di attenzione sull’informativa finanziaria da parte della Consob ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo e dei dirigenti preposti, tenuto conto degli impatti che gli effetti connessi al COVID-19 possono avere con riferimento, in particolare, alle verifiche relative alla continuità aziendale nonché alle valutazioni delle attività (cd. impairment test).L’Autorità guidata da Paolo Savona richiama l’attenzione degli attori coinvolti nel processo di produzione dell’informativa finanziaria sulle raccomandazioni fornite dall’ESMA nel public statement “Implications of the COVID-19 outbreak on the half-yearly financial Reports” del 20 maggio 2020. In linea con il richiamato public statement, si legge nel richiamo, assumono rilievo nella redazione delle prossime rendicontazioni semestrali le valutazioni che gli amministratori sono chiamati ad effettuare ai sensi dello IAS 36 “Riduzione di valore delle attività” (IAS 36 paragrafi 9 e 12), in particolare dovrà essere valutato se gli effetti dell’epidemia COVID-19 costituiscono indicatori di perdita di valore tali da richiedere lo svolgimento di specifiche verifiche sulla recuperabilità delle attività.Particolare attenzione dovrà essere prestata alla descrizione delle incertezze e dei rischi significativi connessi al COVID-19, soprattutto qualora siano tali da mettere in dubbio la continuità aziendale degli emittenti medesimi.