Consob: oscurati 5 nuovi siti web che offrono servizi finanziari abusivi

19 marzo 2021

MILANO (Finanza.com)

La Consob ha ordinato l'oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari. In particolare saranno oscurati: Salvax Limited (siti internet www.fxsuit.it e www.fxsuit.net); - NewTraders Holdings Ltd (sito internet https://eu-markets.co e relativa pagina https://client.eu-markets.co); - Triton Partnership Ltd (sito internet https://lcoinmarket.com e relativa pagina https://client.lcoinmarket.com); - Evolution Markets LTD (sito internet http://marketseco.com)Sale, così, a 405 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.