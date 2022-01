Consob: nel 2021 cresce interesse per le cripto-attività, mercati azionari e trading online

Alessandra Caparello 11 gennaio 2022 - 12:02

MILANO (Finanza.com)

Nel2021 in Italia è aumentato l’interesse verso le cripto-attività, come mostrato dalla crescita del numero di ricerche effettuate sul web di termini a esse associate. Così dal Rapporto Consob sulle scelte di investimenti degli italiani secondo cui cresce l’interesse verso i mercati azionari, il trading online e le cripto-attività. Tra coloro che utilizzano la rete per scelte economico-finanziarie, circa il 28% riferisce di usare servizi finanziari online più di quanto facesse prima della pandemia ed è quasi sempre disposto a continuare a farlo.