Consob: capitalizzazione scende nel I semestre 2020, salgono volumi scambi di azioni (+23,5%)

simone borghi 28 dicembre 2020 - 14:41

MILANO (Finanza.com)

Capitalizzazione di Borsa in flessione del 16,4% e rapporto fra capitalizzazione e Pil al 33,5% rispetto al 33,1% a fine 2019. In crescita il volume degli scambi di azioni (+23,5%) e di derivati azionari (+8,8%), rispetto al primo semestre 2019. Questi alcuni dei trend che emergono dal nuovo Bollettino statistico della Consob che riporta i dati sulle società quotate e l’intermediazione finanziaria nel primo semestre 2020, in cui si evidenziano i primi segnali della crisi economica conseguente alla pandemia.L’autorità guidata da Paolo Savona segnala un calo complessivo dell'utile netto delle società quotate in Borsa: le assicurazioni registrano utili per 1,7 miliardi di euro, le società non finanziarie quotate all'Mta registrano perdite nette per circa 5,6 miliardi di euro e un corrispondente aumento del ricorso all'indebitamento per circa 6,1 miliardi, le banche riportano una redditività complessiva negativa di 9 milioni di euro. Le società industriali quotate all'Aim registrano perdite per 9,6 milioni di euro.