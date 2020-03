Consob: caduta Borsa Italiana non è riflesso di attacchi speculativi

Titta Ferraro 9 marzo 2020 - 13:42

MILANO (Finanza.com)

LaConsob rimarca come non ci sia evidenza che gli andamenti della Borsa italiana siano riflesso di attacchi speculativi, salvo che non si voglia attribuire a questo termine la reazione degli operatori alle incertezze sul futuro generate dagli effetti del coronavirus sull'economia. "Questi effetti non sono correggibili con decisioni restrittive di Borsa, soprattutto se queste avvenissero in modo indipendente dai paesi membri dell'Unione Europea che sono investiti dagli stessi problemi che colpiscono l'Italia", si legge in una nota della Commissione nazionale per le società e la Borsa.