Consob, Savona: 'vediamo se continuare con stop short selling, più efficace intervento congiunto Europa'

Laura Naka Antonelli 11 maggio 2020 - 11:31

MILANO (Finanza.com)

"Vediamo cosa succede in Borsa, ove necessario si interverrà. Vediamo se questa volta l'Europa decide un intervento congiunto, che è il più efficace. Se non ci sono decisioni in comune gli interventi sono meno efficaci". Così il presidente della Consob Paolo Savona, in un discorso pronunciato all'evento 'Milano Capitali 2020' organizzato da Milano Finanza, riguardo al divieto di short selling ancora in vigore a Piazza Affari.Savona ha ricordato che, "per quanto riguarda le operazioni allo scoperto la Consob ha maggiormente spinto a livello europeo per avere interventi dinamici che abbiamo dovuto effettuare nel fatidico 12 marzo - giornata nera per la Borsa Italiana - quando le quotazioni sono cadute sotto 10% allora è stata legittimata", ha spiegato Paolo Savona, riferendosi alla sessione in cui la paura della pandemia del coronavirus ha scatenato il panico sui mercati azionari."Poi con negoziazioni a livello di Esma siamo passati a proibire le vendite allo scoperto, per 3 mesi".