Consob, Savona: 'risparmio ha contribuito a stabilità mercati, esportazioni si confermano motore crescita'

Laura Naka Antonelli 14 giugno 2021 - 11:47

MILANO (Finanza.com)

"A causa della pandemia sanitaria, il 2020 è stato sul pianoeconomico e su quello sociale uno degli anni peggiori chel'Italia ha vissuto dalla fine della Seconda Guerra Mondiale". E' quanto ha detto Paolo Savona, presidente della Consob, nell'annuale incontro con il mercato finanziario in occasione della presentazione della Relazione della Consob per il 2020. Savona ha tenuto il discorso nella sede della Consob di Roma."L'Unione Europea e l'Italia - ha ricordato il numero uno dell'Autorità di Borsa - hanno attivato un ampio arco distrumenti suggeriti dall'esperienza di politica economica percontrollare gli effetti della situazione emergenziale". In particolare, "il Paese si è avviato verso la ripresa economica e mostra volontà di affrontare i problemi irrisolti, tra i quali la regolamentazione da dare alle innovazioni finanziarie e lo scioglimento dell'intreccio tra politica monetaria, comportamenti dei mercati finanziari e andamenti dell'economia reale"."Il risparmio delle famiglie italiane, che resta un pilastro economico e sociale, è cresciuto, ma il suo rendimento è restato piuttosto basso, prossimo a zero, ove si escluda quello investito in azioni di imprese quotate in Borsa. Considerata la consistenza di moneta e di attivitàfinanziarie in mano alle Famiglie, ogni punto percentualedi remunerazione si può stimare nell'ordine di 30 miliardidi euro, circa il 2% del PIL. Tenuto conto delle commissioni e oneri di gestione, il risparmio ha contribuito significativamente a sostenere la stabilità dei mercati, senza però aver prodotto la crescita reale attesa dalla sua «eutanasia», suggerita da Keynes, anche se questo effetto è il risultato di motivi contingenti". Le esportazioni, ha ribadito Savona, sono restate "il motore della crescita". In particolare, "la ripresa del commercio internazionale è stataimmediatamente colta dalle nostre imprese esportatrici, aconferma della loro resilienza e dinamicità. La posizione finanziaria dell'Italia sull'estero è risultata positiva dopo passi durati 30 anni".