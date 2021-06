Consob, Savona: 'fiducia in capacità di reazione Italia confermata da significativa riduzione spread BTP-Bund'

Redazione Finanza 14 giugno 2021 - 12:06

MILANO (Finanza.com)

"Il debito pubblico è cresciuto grandemente, sia pure informe diverse da quelle che uno stato emergenzialeavrebbe richiesto, ma la fiducia nelle capacità di reazionedell'economia italiana è anch'essa cresciuta, cometestimonia la significativa riduzione dello spread tra i tassi dell'interesse di BTP e BUND". E' quanto ha detto Paolo Savona, presidente della Consob, nel'annuale incontro con il mercato finanziario in occasione della presentazione della Relazione della Consob per il 2020. Savona, che ha tenuto il discorso nella sede della Consob di Roma, ha continuato, affermando che "questo risultato è anche frutto delle decisioni prese, dalla Banca Centrale Europea, nella forma di acquisto di titoli pubblici e dagli organi dell'Unione di sospendere, anche se temporaneamente, il Patto di stabilità e di avviare il Piano Next Generation EU". E ancora, "l'intervento dello Stato per fini sociali ha raggiuntonell'anno forme e vette insolite, senza però attenuare lapressione sulle risorse pubbliche da parte dei cittadini".E' quanto ha detto Paolo Savona, presidente della Consob, nel'annuale incontro con il mercato finanziario in occasione della presentazione della Relazione della Consob per il 2020. Savona ha tenuto il discorso nella sede della Consob di Roma.