Consob, Savona: 'consumi privati e spesa pubblica non possiedono in Italia spinta che hanno in altre importanti economie'

Laura Naka Antonelli 14 giugno 2021 - 11:56

MILANO (Finanza.com)

"I consumi privati e la spesa pubblica mostrano di non possedere da noi la spinta che hanno in altre importanti economie estere". E' quanto ha detto Paolo Savona, presidente della Consob, nel'annuale incontro con il mercato finanziario in occasione della presentazione della Relazione della Consob per il 2020. Savona ha tenuto il discorso nella sede della Consob di Roma. "Il saggio di risparmio delle famiglie italiane rispetto al reddito disponibile è cresciuto nell'anno del 50% ma, ove si escludano i risparmi investiti nelle società quotate, il suo rendimento è restato piuttosto basso, prossimo a zero. Considerata la consistenza di attività finanziarie in mano alle Famiglie, ogni punto percentuale di remunerazione si può stimare nell'ordine di circa 30 miliardi di euro, quasi il 2% del PIL, ladimensione di una buona manovra di bilancio pubblico delpassato".