Consob: Carlo Comporti nuovo commissario

Daniela La Cava 9 febbraio 2022 - 15:04

MILANO (Finanza.com)

Carlo Comporti ha assunto oggi L'incarico di commissario Consob. L’insediamento è avvenuto stamattina nel corso di una riunione di commissione. Lo rende noto la Consob in un comunicato nel quale indica che Comporti, già dirigente Consob, con una lunga esperienza professionale in Italia e all’estero, subentra al commissario Carmine Di Noia, che si è dimesso con decorrenza dal 7 febbraio scorso per assumere l’incarico di responsabile del directorate for financial and enterprise affairs dell'Ocse.Il collegio mantiene la sua composizione di cinque membri. Ne fanno parte il presidente Paolo Savona e, in ordine di anzianità di istituto, i commissari Giuseppe Maria Berruti, Paolo Ciocca, Chiara Mosca e Carlo Comporti.Dal 2011 al 2022 Comporti ha ricoperto la carica di ceo di Promontory Italy e coo di Promontory Europe (unità di business di Ibm Consulting), dopo essere stato directeur général di Promontory France. Nel 2011 è acting secretary general e senior advisor del presidente presso la European Securities and Markets Authority (ESMA) a Parigi. Dal 2003 al 2010 è presso il Committee of European Securities Regulators (CESR) a Parigi, svolgendo le funzioni di segretario generale e, in precedenza, di vice-segretario generale.