Conronavirus: per il turismo perdita di 7 miliardi, previsti 31 milioni di presenze in meno

Valeria Panigada 4 marzo 2020 - 13:10

MILANO (Finanza.com)

Ilsettore del turismo sarà uno dei più colpiti dal coronavirus. Si parla di 7 miliardi di euro di perdite. Sono i nuovi calcoli di Confturismo-Confcommercio alla luce dell'evoluzione dell'ultima settimana nella quale si sono allargati, non solo i confini geografici, ma anche il perimetro di misurazione degli effetti di spesa. Nelle strutture ricettive sono crollate di oltre 31 milioni le presenze di turisti italiani e stranieri nel con una perdita di quasi 7,4 miliardi di euro per il solo periodo 1 marzo-31 maggio. In questo calcolo non è conteggiata la perdita dei viaggi organizzati verso l'estero e nemmeno la componente dei viaggi di affari verso l'estero quindi è evidente che i danni saranno molto probabilmente superiori. "La situazione è drammatica per tutto il comparto - commenta il presidente di Confturismo-Confcommercio, Luca Patanè.