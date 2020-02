Congiuntura Confcommercio: Pil atteso a -0,1% a febbraio, -0,6% tendenziale

Daniela La Cava 13 febbraio 2020 - 10:00

MILANO (Finanza.com)

"Lapaventata recessione (tecnica) dell’economia italiana potrebbe essere certificata già nel primo quarto dell’anno in corso: il PIL mensile indica, infatti, in -0,4% e -0,6% le variazioni tendenziali di gennaio e febbraio, rispettivamente. Produzione industriale, consumi e occupazione puntano tutti, e coerentemente, al ribasso. Per il rimbalzo, insomma, bisogna attendere. Forse nel secondo trimestre, coronavirus permettendo. E' quanto si legge nella congiuntura Confcommercio relativa al mese di febbraio 2020, pubblicata questa mattina. Considerando il permanere di una situazione di debolezza Confcommercio stima a febbraio una variazione congiunturale del Pil mensile del -0,1%, dato che porterebbe ad una decrescita di -0,6% rispetto allo stesso mese del 2018.