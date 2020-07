Confivest: ricavi semestrali in crescita del 113% a 19,9 milioni di euro

Alessandra Caparello 7 luglio 2020 - 11:32

MILANO (Finanza.com)

Approvati dal Consiglio di Amministrazione di Confivest i ricavi gestionali al 30 giugno 2020, non soggetti a revisione contabile. Il market dealer di oro fisico da investimento, PMI Innovativa quotata su AIM Italia e fondata nel 1983, ha registrato ricavi pari a circa 19,9 milioni di euro, in crescita del 113,3% contro i 9,3 milioni di euro al 30 giugno 2019.Il 63% dei ricavi semestrali, si legge in una nota, si riferisce alla negoziazione di oro fisico da investimento sotto forma di monete d’oro (Sterline, marenghi, krugerrand, dollari USA, corone, ecc.), mentre la restante percentuale di ricavi del 37% si riferisce alla negoziazione di lingotti d’oro certificati dalla LBMA.