Confinvest torna a ruggire: +200% rispetto a prezzo Ipo

Titta Ferraro 26 agosto 2019 - 11:46

MILANO (Finanza.com)

Dopo la frenata delle sedute del 22 e 23 agosto, chiuse con un tonfo rispettivamente di oltre -13 e -11%, riprende a correre a Piazza Affari il titolo Confinvest, che al momento risulta il miglior titolo di tutta Piazza Affari. Il titolo dell’operatore italiano attivo nel mercato dell’intermediazione di Oro da investimento, sbarcato in Borsa il 1 agosto sul segmento AIM Italia, segna oggi un +13,5% a 4,54 euro. Il titolo si giova anche dei nuovi massimi del'oro che in avvio di giornata ha toccato i nuovi picchi dal 2013 oltre quota 1.550 dollari l'oncia.Con il balzo di oggi arriva a oltre +200% il saldo dall’Ipo, avvenuta al prezzo di collocamento di 1,50 euro. In fase di collocamento la società ha raccolto 3 milioni di euro. Il flottante al momento dell’ammissione è del 28,6% con una capitalizzazione pari a circa 10,5 milioni. Il fatturato del 2018 ammonta a circa 14,7 milioni.Giacomo Andreoli, amministratore delegato di Confinvest, ha rimarcato che la quotazione consentirà di accelerare il time to market in uno scenario caratterizzato dal ritorno dell’attenzione all’asset class oro e dall’avvento della PSD2.L'azienda punta a rafforzarsi sul mercato dell’intermediazione di Oro da Investimento, puntando anche sull'apertura di nuovi punti vendita, partnership con banche e società Fintech e senza escludere la possibilità di acquisizioni. Tra le priorità c'è poi il lancio di CONTO LINGOTTO e la creazione di una App dedicata che consentiranno un online acquiring diretto di clientela, in aggiunta a quello intermediato dal sistema finanziario tradizionale e dagli operatori Fintech.