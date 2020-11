Confinvest sceglie le soluzioni di Fabrick per innovare

simone borghi 18 novembre 2020 - 09:56

MILANO (Finanza.com)

Confinvest ha integrato la sua piattaforma Conto Lingotto scegliendo le soluzioni Fabrick - il primo attore nato in Italia con l’obiettivo di favorire l’open banking - per sviluppare, gestire ed ottimizzare i servizi bancari necessari per l’utilizzo di Conto Lingotto e il processo di pagamento, incasso e riconciliazione. Tali servizi sono stati integrati via API nell’infrastruttura proprietaria di Confinvest di back-end per la gestione dell’intera operatività di Conto Lingotto. Questa scelta offre a Confinvest un consistente vantaggio competitivo legato all’innovazione e alla conseguente semplicità di utilizzo del servizio da parte degli utenti.La collaborazione tra Fabrick e Confinvest, che già si avvale dei servizi offerti dalla piattaforma Open Banking per digitalizzare il processo di trading, gestendo conti, incassi e pagamenti via API in maniera completamente seamless e garantendo ai suoi clienti la migliore customer experience, si arricchisce oggi con l’implementazione di Conto Lingotto.