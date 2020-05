Confinvest: riconosciuto credito imposta su costi Ipo

Redazione Finanza 4 maggio 2020 - 14:38

Confinvest, leader italiano come market dealer di oro fisico da investimento, ha ricevuto oggi dal ministero dello Sviluppo Economico (Mise) il riconoscimento del credito di imposta (il cosiddetto credito di imposta Ipo) per un ammontare di 372.856 euro, pari al 50% delle spese di consulenza sostenute. Lo si apprende in una nota.