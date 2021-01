Confinvest registra nel 2020 ricavi record a 41 mln (+50%)

simone borghi 13 gennaio 2021 - 13:33

MILANO (Finanza.com)

Confinvest ha archiviato l’esercizio 2020 con ricavi pari a 41 milioni di euro, +50% rispetto a 27,3 milioni di euro al 31 dicembre 2019: il notevole incremento, in continuità con la crescita registrata nell’ultimo triennio, è legato alla crescita dei volumi del business tradizionale e allo sviluppo dei nuovi prodotti (Piano di Accumulo e servizio di custodia di oro fisico), nonché al rafforzamento del brand e alla strategia di multicanalità, confermata anche dalla continua crescita dell’e-commerce, che contribuisce con una quota pari al 10% (5% nel 2019).L’oro continua a rappresentare un’asset class sicura che, anche in forza della situazione macroeconomica globale, funge sempre più da bene rifugio per eccellenza. Per supportare la forte crescita di domanda di oro anche da parte della clientela retail e, unitamente, favorire l’adozione delle più innovative soluzioni fintech di open banking, nel mese di agosto è avvenuto il go-live di Conto Lingotto: dal lancio della soluzione sono stati aperti 2.000 account e sottoscritti circa 150 Piani di Accumulo. Questa prima fase di utilizzo ha consentito la raccolta da parte del mercato di feedback utili al miglioramento della soluzione.