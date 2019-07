Confinvest: presentata comunicazione pre-ammissione a negoziazioni su Aim Italia

Daniela La Cava 17 luglio 2019 - 14:35

MILANO (Finanza.com)

Confinvest ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su Aim Italia. L’operazione di quotazione, interamente in aumento di capitale, è rivolta a investitori istituzionali italiani ed esteri e ad investitori professionali e al dettaglio. L’assemblea ha deliberato un aumento di capitale fino a un massimo di 6 milioni di euro; operativamente l’obiettivo del management della società è di una raccolta da 3 a 6 milioni di euro. Il consiglio di amministrazione ha fissato il range di prezzo tra un minimo di 1,50 euro e un massimo di 1,70 per azione.L'operazione, si legge in una nota della società, si innesta nel percorso di crescita che Confinvest, Pmi Innovativa autorizzata da Banca d’Italia e iscritta al Registro degli Operatori Professionali in Oro, ha seguito sin dalla sua costituzione ed è volto allo sviluppo di una nuova soluzione digitale, il “Conto Lingotto”, in grado di offrire ad un ampio target di clientela l’opportunità di accedere all’investimento in oro fisico con estrema facilità e rapidità grazie ad una user experience digitale e innovativa.