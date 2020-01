Confinvest: nel 2019 ricavi pari a 27 mln, Conto Lingotto pronto a sbarcare sul mercato

simone borghi 16 gennaio 2020 - 12:46

MILANO (Finanza.com)

Confinvest, market dealer di oro fisico da investimento, ha realizzato nel 2019 ricavi pari a 27 milioni di euro, in crescita dell’84% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il significativo incremento è attribuibile al costante sviluppo del piano strategico basato su un approccio multicanale e sull’introduzione di nuovi servizi per i clienti. La crescita ha inoltre beneficiato della maggior visibilità ottenuta con la quotazione in Borsa, che ha permesso alla società di posizionarsi come primo Operatore Oro Europeo quotato.I ricavi realizzati in Italia sono pari a circa 24 milioni di euro (90% del totale); nel corso del 2019 è stata avviata una politica di internazionalizzazione che ha portato all’ingresso anche in mercati esteri (principalmente Austria e Svizzera), per efficientare al meglio la logistica sia della supply chain che della gestione del magazzino oro, oltre che per incrementare ulteriormente il fatturato.Confinvest evidenzia che il fatturato 2019 non include ricavi generati dal modello di business Conto Lingotto, il quale potrà fornire un ulteriore boost alla crescita di fatturato e margini nei prossimi esercizi. Il progetto Conto Lingotto è in fase di sviluppo e i primi test della applicazione mobile sono stati avviati a dicembre 2019. La conclusione della prima fase del progetto è prevista entro il primo trimestre 2020 e il lancio sul mercato nel primo semestre 2020.