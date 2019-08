Confinvest inarrestabile: quasi +100% da pezzo Ipo

Titta Ferraro 16 agosto 2019 - 17:14

MILANO (Finanza.com)

Confinvest risulta anche oggi il miglior titolo di tutta Piazza Affari. Il titolo dell'operatore italiano attivo nel mercato dell’intermediazione di Oro da investimento, sbarcato in Borsa il 1 agosto sul segmento AIM Italia, segna oggi un +18% a 2,95 euro.Con il balzo di oggi arriva a quasi +100% il saldo dall'Ipo, avvenuta al prezzo di collocamento di 1,50 euro.In fase di collocamento la società ha raccolto 3 milioni di euro. Il flottante al momento dell’ammissione è del 28,6% con una capitalizzazione pari a circa 10,5 milioni. Il fatturato del 2018 ammonta a circa 14,7 milioni.Giacomo Andreoli, amministratore delegato di Confinvest, ha rimarcato che la quotazione consentirà di accelerare il time to market in uno scenario caratterizzato dal ritorno dell’attenzione all’asset class oro e dall’avvento della PSD2.