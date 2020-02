Confinvest in rally del 10%, sponda arriva da corsa oro proiettato vero 1.700$

Daniela La Cava 24 febbraio 2020 - 09:40

MILANO (Finanza.com)

Avvio di settimana in forte rialzo per Confinvest, leader italiano come market dealer di oro fisico da investimento. Il titolo, quotato sull'Aim Italia, è in netta controtendenza e mette a segno una crescita di oltre il 10% a 5,46 euro (si è spinto a toccare quota 5,71 euro). Confinvest sta beneficiando dell'accelerazione dell'oro, con le quotazioni del metallo giallo che viaggiano in area 1.685,15 dollari l'oncia e registrano un rialzo di oltre il 2%. Di fronte alle notizie in arrivo dal Coronavirus, con la diffusione fuori dai Paesi asiatici, gli investitori stanno trovando rifugio nell’oro.