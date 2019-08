Confinvest debutta su Aim Italia

Daniela La Cava 1 agosto 2019 - 11:13

MILANO (Finanza.com)

Nuovo debutto su Aim Italia. Si tratta di Confinvest F.L., operatore italiano nel mercato dell’intermediazione di Oro da investimento. Si tratta della ventisettesima ammissione dell’anno sui mercati di Borsa Italiana, di cui la ventitreesima su Aim Italia. Con Confinvest F.L. sale a 126 il numero delle aziende quotate sul mercato dedicato alle piccole e medie imprese.In fase di collocamento la società ha raccolto 3 milioni di euro. Il flottante al momento dell’ammissione è del 28,6% con una capitalizzazione pari a circa 10,5 milioni. Il fatturato del 2018 ammonta a circa 14,7 milioni."Trust e innovazione, fisico e digitale: sono questi i pilastri del nostro modello di business che hanno incontrato il forte interesse degli investitori italiani ed esteri e che ci hanno permesso di concludere con successo il percorso di quotazione su Aim Italia - commenta Giacomo Andreoli, amministratore delegato di Confinvest -. Da 36 anni siamo il riferimento istituzionale per il mercato italiano dell’oro fisico in monete d’oro e lingotti: la quotazione ci consentirà di accelerare il time to market in uno scenario caratterizzato dal ritorno dell’attenzione all’asset class oro e dall’avvento della PSD2".Debutto in calo in Borsa per il titolo Confinvest che perde circa l'1,65% a 1,475 euro.