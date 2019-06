Confinvest: assemblea approva il progetto di quotazione sull’Aim

simone borghi 27 giugno 2019 - 12:58

MILANO (Finanza.com)

Confinvest scalda i motori per l’ingresso in Borsa Italiana. L’assemblea degli azionisti della PMI attiva nel settore fintech ha deliberato all'unanimità il progetto di quotazione delle azioni della società su Aim Italia previa operazione di collocamento privato finalizzato a creare il flottante necessario per la quotazione.L'operazione si innesta nel percorso di crescita che Confinvest ha seguito sin dalla sua costituzione ed è volto allo sviluppo di una nuova soluzione digitale, il “CONTO LINGOTTO®”, in grado di offrire ad un ampio target di clientela l’opportunità di accedere all’investimento in oro fisico con estrema facilità e rapidità. Il processo di trasformazione digitale che sta attraversando il settore finanziario, con API Economy a supporto dell’Open Banking, sono elementi di cambiamento per il settore bancario e consentono lo sviluppo di nuovi canali di vendita, di nuove partnership, nonché l’opportunità di offrire di nuovi servizi.Giacomo Andreoli, ad di Confinvest: “Abbiamo iniziato il percorso di quotazione sul mercato Aim di Borsa Italiana, step molto importante per la nostra società storica. In questo scenario di ritorno dell’attenzione all’asset class oro, stiamo continuando il nostro percorso di crescita, che vede la proposizione di servizi innovativi dedicati al mercato retail e bancario. Con il lancio di “CONTO LINGOTTO®” si aprirà una nuova market size, che vogliamo presidiare, individuabile in una percentuale dello stock di depositi retail nel canale bancario, pari ad oggi a poco meno di 1.000 miliardi di euro; l’Ipo è strategica per accelerare il time to market.”