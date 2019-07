Confinvest ammessa a negoziazioni su Aim, debutto previsto per 1 agosto

Daniela La Cava 30 luglio 2019 - 16:49

MILANO (Finanza.com)

Confinvest ha annunciato di avere concluso il processo di quotazione e di aver ricevuto oggi l’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie su Aim Italia. La data di inizio delle negoziazioni è stata fissata per giovedì 1 agosto 2019.Per quanto riguarda il collocamento, il controvalore complessivo delle risorse raccolte attraverso l’operazione, interamente in aumento di capitale, è pari a 3 milioni di euro. L’ammissione a quotazione è avvenuta a seguito del collocamento di 2.000.000 azioni ordinarie di nuova emissione, rivolto principalmente a investitori istituzionali italiani ed esteri (questi ultimi rappresentano circa l’80% della tranche istituzionale) nonché a investitori professionali e retail. Il prezzo unitario delle azioni rinvenienti dal collocamento è stato fissato in 1,50 euro; sulla base di tale prezzo è prevista una capitalizzazione di mercato di 10,5 milioni. Il flottante della società post quotazione sarà pari al 28,57% del capitale sociale post aumento.