Confinvest: APP per investire sull’oro disponibile negli store di Apple e Huawei e nella versione Desktop

simone borghi 7 agosto 2020 - 12:55

MILANO (Finanza.com)

Confinvest, market dealer di oro fisico da investimento, comunica che Conto Lingotto è ufficialmente disponibile negli store di Apple e Huawei e nella versione Desktop. A brevissimo anche su Google Play Store. Conto Lingotto consente agli utenti di acquistare oro fisico da investimento, disporre di un servizio di custodia assicurata, monitorare le quotazioni giornaliere dell’oro in tempo reale, richiedere il disinvestimento dell’oro acquistato con accredito istantaneo, richiedere la consegna fisica dell’oro in forma di lingotto a titolo 999,9 sull’intero territorio nazionale e sottoscrivere piani di accumulo in oro.Giacomo Andreoli, ad di Confinvest, ha commentato: “Conto Lingotto è ora scaricabile gratuitamente e completamente fruibile da tutti i mobile device, smartphone e tablet. La nostra soluzione Fintech, interamente proprietaria, è stata ideata per offrire la possibilità di un facile e sicuro accesso all’oro fisico da investimento grazie ad una user experience innovativa che sfrutta appieno la trasformazione digitale del sistema finanziario. Il timing di rilascio di Conto Lingotto avviene in un contesto di mercato nel quale l’oro ha superato i massimi storici sia in dollari che in euro. La possibilità di far beneficiare agli italiani di un accesso pratico e sicuro a questo bene rifugio strategico per i propri portafogli, anche i più piccoli, è sempre stata la nostra vision. Da oggi diamo a tutti la possibilità di farlo. Questa soluzione permetterà ad ogni risparmiatore, grande o piccolo, di inserire nel proprio portafoglio il bene rifugio per eccellenza ed ottenere una importante decorrelazione dal rischio”.