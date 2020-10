Confindustria: si interrompe crescita produzione a settembre, prospettive tornano negative

Titta Ferraro 30 ottobre 2020 - 15:53

MILANO (Finanza.com)

La produzione industriale italiana registra il primo stop in settembre, dopo quattro mesi di crescita robusta. Nel terzo trimestre si rileva un rimbalzo del 29,5% rispetto al secondo, mentre il quarto potrebbe segnare una nuova caduta dell’attività in conseguenza del peggioramento del contesto economico generale a causa della recrudescenza dei contagi da Covid-19. E' quanto emerge dall'Indagine rapida CSC (Centro Studi Confindustria).Le indagini condotte in ottobre mostrano sia tra gli imprenditori manifatturieri che tra le famiglie una crescente preoccupazione sulle prospettive economiche nei prossimi mesi.