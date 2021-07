Confindustria: rimbalzo del PIL forte nel 2° trimestre 2021, meno nel 3° e 4° trimestre

Titta Ferraro 26 luglio 2021 - 10:51

MILANO (Finanza.com)

Rimbalzo del PIL forte nel 2° trimestre 2021, meno nel 3° e 4° trimestre. E' lo scenario che si va delineando per l'Italia a detta di Confindustria. Nel report Congiuntura flash di luglio si sottolinea come a giugno si è irrobustita la risalita, grazie all’accelerazione delle vaccinazioni e a meno restrizioni. "A luglio, però, l’aumento dei contagi in varie parti d’Europa pone nuovi rischi di raffreddamento dell’attività economica, specie nel turismo e in particolare da agosto, sia tramite il canale della fiducia che per eventuali nuove misure anti-Covid", rimarca il Centro Studi di Confindustria.