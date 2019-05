Confindustria, oggi discorso Boccia per rilanciare Italia: 'Ue imprescindibile' (Il Sole 24 Ore)

Laura Naka Antonelli 22 maggio 2019 - 07:24

MILANO (Finanza.com)

L'Ue è imprescindibile, la politica guardi al futuro dell'Italia, "all'Italia che vogliamo tra 20 anni". Dunque,"fare oggi le scelte adeguate, senza cavalcare ansie, ma dando certezza del futuro, mettendo a punto un piano di medio termine per il paese. Con obiettivi ambiziosi: giovani, lavoro, infrastrutture, attenzione al debito pubblico. Sfide che vanno raccolte in Italia, ma con una prospettiva anche europea, considerando la Ue imprescindibile". E' il messaggio che Vincenzo Boccia, numero uno di Confindustria, lancerà oggi, stando alle anticipazioni de Il Sole 24 Ore, in occasione dell'Assemblea pubblica. Ieri l'assemblea privata ha approvato il bilancio di Confindustria e ha votato per il rinnovo dei venti rappresentanti generali in Consiglio generale per il biennio 2010-2021. Eletti anche i 15 probiviri.Oggi Boccia parlerà al cospetto del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dei presidenti del Senato e della Camera, Elisabetta Casellati e Roberto Fico, del ministro dello Sviluppo, Luigi Di Maio, e di altri esponenti del governo. Come tradizione dopo la relazione di Boccia ci sarà quella del ministro dello Sviluppo.