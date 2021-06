Confindustria: in Italia ripartenza più rapida, PIL in deciso recupero nel secondo trimestre

Alessandra Caparello 30 giugno 2021 - 11:17

MILANO (Finanza.com)

Superando le attese di appena qualche mese fa, il PIL italiano è in deciso recupero già nel 2° trimestre. Ciò grazie all’accelerazione delle vaccinazioni, che ha favorito una ripartenza dei servizi anticipata di 1-2 mesi rispetto al previsto, la quale si va ad affiancare al consolidamento in atto dell’attività industriale.Cpsì Confindustria nella Congiuntura flash di giugno, sottolineando che si aspettano che questo recupero si rafforzi poi nel 3° e 4° trimestre del 2021. servizi. Con l’allentamento delle misure anti-Covid da fine aprile e leriaperture nei settori legati al turismo e all’intrattenimento, grazie al forte calo dei contagi, come atteso, l’attività nei servizi è tornata a espandersi: a maggio il PMI è balzato a 53,1, sopra la soglia neutrale, al massimo da marzo 2019. I consumi si stanno rispostando verso i servizi grazie alla ripresa dei viaggi e dei consumi fuori casa. Tale recupero è stimato accentuarsi a giugno e poi nel trimestre estivo.