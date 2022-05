Confindustria: guerra e tensioni su prezzi commodity gelano la produzione industriale

Titta Ferraro 9 maggio 2022 - 08:39

MILANO (Finanza.com)

IlCentro Studi di Confindustria (CSC) stima un calo della produzione industriale italiana a marzo (-2%), dopo il rimbalzo statistico di febbraio (+4%) legato alla caduta a dicembre e gennaio. "I prezzi delle commodity, in particolare quello del gas naturale (+698% in media ad aprile rispetto al pre-Covid) e del Brent (+56%), sono ancora elevati, frenando l’attività produttiva lungo tutte le filiere", si legge nell'Indagine Rapida del CSC sulla produzione industriale. CSC spiega come le indagini sul sentiment imprenditoriale e le ridimensionate dinamiche di ordini e attese delle imprese non lasciano intravedere miglioramenti significativi nel breve termine.