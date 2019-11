Confindustria: economia italiana stagnante, industria in affanno

Daniela La Cava 4 novembre 2019 - 16:05

MILANO (Finanza.com)

"L'economia italiana è stagnante, l'industria è in affanno, si amplia la forbice rispetto ai servizi, cresce il rischio di deflazione". A dirlo Confindustria che ha presentato oggi la consueta "Congiuntura Flash". "I consumi sono fiacchi e gli investimenti attesi in calo nonostante i tassi di interesse ai minimi che, grazie alla Bce, aiutano il credito - sottolineano gli esperti -. Discrete notizie sui mercati e negli scambi mondiali. Ma decelerano gli Stati Uniti e l’Eurozona resta debole, aspettando la Brexit".Nel corso del terzo trimestre il Pil in Italia è risultato debole (+0,1%), come atteso. "Ha pesato in particolare la frenata dell’export a luglio-agosto, specie verso i mercati UE", indicano da Confindustria ricordando che per l’occupazione l’andamento tra luglio e settembre è stato in calo, dopo l’aumento nei primi sei mesi.