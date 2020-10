Confindustria: balzo produzione nel 3° trim. sostiene PIL, ma rischio stop ripresa nei prossimi mesi

Titta Ferraro 2 ottobre 2020 - 16:54

MILANO (Finanza.com)

La produzione industriale italiana chiude con un forte rimbalzo il terzo trimestre 2020, dopo la profonda caduta registrata nei due precedenti. Il recupero dell’attività è proseguito in agosto (+1,5%) e, in misura minore, anche in settembre (+0,5%). E' quanto stima il Centro Studi di Confindustria (CSC) che rimarca come l’incremento nei mesi estivi è spiegato principalmente dal sostegno della domanda interna, a fronte di una domanda estera che procede in maniera incerta.Nel terzo trimestre CSC stima un incremento congiunturale del 26,4%, dopo il -16,9% rilevato dall’ISTAT nel secondo (-8,8% nel primo). In termini tendenziali, invece, nei mesi estivi i livelli di attività sono inferiori del 6% rispetto allo stesso periodo del 2019."La fiducia degli imprenditori manifatturieri mostra qualche segnale positivo ma il peggioramento della crisi sanitaria (soprattutto all’estero) e i crescenti timori sulle prospettive di una soluzione in tempi brevi accentuano i rischi sul proseguimento della ripresa nei prossimi mesi", si legge nell'indagine rapida del CSC