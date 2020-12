Confindustria all'attacco su Recovery Fund: 'governo indietrissimo, è innegabile'

Titta Ferraro 3 dicembre 2020 - 15:59

MILANO (Finanza.com)

"AlMinistro Patuanelli riconosciamo sensibilità e collaborazione su temi come Industria 4.0. Ma che sul Recovery il governo sia indietrissimo su progetti e governance è e resta un fatto oggettivo e innegabile. Se lo diciamo è per cambiare marcia, nell’interesse del Paese, ascoltando noi e le forze sociali. Non per calcoli politici che non ci appartengono”. Così recita una dura nota di Confindustria sul tema Recovery Fund.