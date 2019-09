Confindustria: Conte-bis metta al centro economia, crescita e sviluppo

Titta Ferraro 5 settembre 2019 - 08:50

MILANO (Finanza.com)

"Cambia il governo, resta la nostra Agenda". Così Confindustria che si attende che il nuovo esecutivo metta al centro della sua attenzione l’economia reale e mostri sensibilità ai temi dello sviluppo. È dal 2016, ricorda Confindustria, che indichiamo in più crescita, meno deficit e meno debito pubblico i tre capisaldi di una politica economica capace di rimettere in moto il Paese tenendo i conti sotto controllo."In questo senso appare prioritario rilanciare gli investimenti in infrastrutture in Italia come in Europa superando ogni resistenza ideologica, intervenendo con misure anticicliche rese ancor più necessarie dal rallentamento della Germania e assicurando alle imprese un’indispensabile competitività di sistema", rimarca l'associazione degli imprenditori guidata da Vincenzo Boccia.