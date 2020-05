Confindustria, Bonomi: un milione posti di lavoro a rischio, lavoro non arriva per decreto'

Laura Naka Antonelli 29 maggio 2020 - 08:11

MILANO (Finanza.com)

"Aspettiamo i dati di fine maggio, ma si parla di 700mila e un milione di posti di lavoro che sarebbero a rischio" a causa dell'emergenza coronavirus-COVID-19. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, nel corso di "C'era una svolta. Prospettive dell'impresa italiana" organizzato dalla Fondazione Fiera Milano. Bonomi è anche presidente di Fiera Milano."In Italia si è sempre pensato che il lavoro venisse per decreto, ma purtroppo l'economia è altro: i posti di lavoro si creano solo se ci sono investimenti. Il problema dell'automotive non si risolve con la Cassa integrazione", ha affermato Bonomi. Di conseguenza, "o liberiamo energia e risorse delle imprese, facendo scelte anche dolorose, o noi non cresceremo".IL numero uno di Confindustria ha ricordato anche che "ci sono dei nodi fondamentali che dobbiamo affrontare. Penso all'automotive, al fisco, che deve essere una leva di competitività e non solo uno strumento per il gettito, il lavoro. Penso anche alle infrastrutture, le grandi opere e il mondo dell'acciaio".